Fca: da Comau intelligenza artificiale per veicoli elettrici

Comau, società del gruppo Fca, applica l'intelligenza artificiale alla produzione avanzata di veicoli elettrici. La soluzione Mi.Ra/Thermography verifica le prestazioni elettriche e meccaniche dei giunti, previene gli sprechi e ottimizza i processi.

"L'alta precisione dei giunti è fondamentale nell'assemblaggio e per l'integrità di una batteria. L'uso combinato di visione a infrarossi e intelligenza artificiale consente a Comau di identificare in modo non invasivo i difetti estetici, strutturali ed elettrici direttamente all'interno del processo di produzione", spiega Giovanni Di Stefano, Chief Technology Officer - Electrification di Comau. "In questo modo, aiutiamo le aziende a far fronte alle esigenze in continua evoluzione del mercato dell'elettrificazione".