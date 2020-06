L'era dei monopattini, ecco le regole per usarli

I monopattini elettrici, silenziosi ed ecologici, sono il nuovo fenomeno che sta conquistando le citta' italiane in quest'inizio della Fase 3 e potrebbero rappresentare la chiave per accelerare l'intero processo di revisione della mobilita' urbana, come gia' e' avvenuto e sta avvenendo in diversi paesi, a partire da quelli del nord Europa.

A spingere i monopattini e la loro diffusione sempre piu' massiccia - ma anche tutti gli altri veicoli elettrici per la mobilita' individuale come hoverboard, segway, monowheel e, ovviamente, biciclette - sono soprattutto i timori legati all'utilizzo dei mezzi pubblici durante la pandemia: migliaia di cittadini che devono percorrere pochi chilometri per andare a lavoro, ma anche tanti giovanissimi, preferiscono evitare di utilizzarli e scelgono i nuovi mezzi a disposizione. Ma quali sono le regole per utilizzare i monopattini elettrici?

La materia, spiega il dirigente della Polizia Stradale Giandomenico Protospataro, che su Poliziamoderna ha gatto un'ampia analisi su questo tipo di mezzi di trasporto, e' stata regolata per la prima volta nel 2019 con l'avvio della sperimentazione e successivamente, all'inizio di quest'anno i monopattini stati equiparati alle biciclette, pur con limiti specifici di utilizzo in ambito urbano. E dunque, purche' abbiano specifiche caratteristiche costruttive e funzionali, possono circolare sulla carreggiata se non ci sono piste ciclabili disponibili. Non possono invece circolare sulle carreggiate extraurbane ne' sulle strade urbane che hanno limite di velocita' piu' elevato di 50 km/h o dove e' vietata la circolazione dei velocipedi ne', ovviamente, sui marciapiedi o negli spazi riservati ai pedoni. La conformazione strutturale di questo tipo di dispositivi, spiega ancora Protospataro, ha imposto delle regole ad hoc, pur essendo dal punto di vista giuridico equiparati alle biciclette (e, dunque, le regole d'utilizzo sono quelle previste dagli articoli 68 e 182 del codice della Strada): uso del casco per i conducenti minorenni, limite di velocita' di 25 km/h, divieto di trasporto di cose o passeggeri, nessuna patente per guidarli purche' si abbiano 14 anni. Attenzione pero', conclude il dirigente della Polstrada: "il monopattino non deve avere un sellino o comunque un posto a sedere con altezza dal suolo superiore a 54 cm. Se lo avesse, dovrebbe essere considerato come un ciclomotore elettrico per il quale il Cds impone regole molto diverse (obbligo omologazione, immatricolazione, targa, patente di guida, assicurazione, casco omologato) Circolare con un veicolo di questo tipo puo' costare davvero molto caro, perche' si applicano pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro per la confisca del veicolo".