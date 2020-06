Nissan, arriva il vademecum per la buona guida elettrica

Un decalogo firmato Nissan per il buon proprietario di veicoli elettrici. In occasione della ripresa dei viaggi e degli spostamenti in automobile dopo l'emergenza Covid-19, Nissan ha lanciato la Guida Nissan per l'automobilista elettrico, un vero e proprio vademecum di consigli utili e buone pratiche per i proprietari dei veicoli elettrici. Basata sulla lunga esperienza di Nissan nella mobilità elettrica per il mercato di massa, la guida è ideata per offrire consigli utili ai proprietari di veicoli elettrici, sia esperti che alle prime armi. Il lancio del manuale avviene in concomitanza con il ritorno al volante dei guidatori europei e un aumento del 68,4 per cento su base annua nelle vendite totali di auto elettriche nel continente. La Guida Nissan per l'automobilista elettrico presenta suggerimenti elaborati da esperti per aiutare i proprietari dei veicoli elettrici a entrare ancora più in sintonia con la propria auto. Inoltre offre indicazioni utili a tutti gli automobilisti EV e consigli pratici per guidare con maggiore sicurezza. La guida affronta un'ampia gamma di scenari quotidiani a bordo dei veicoli elettrici, dalla preparazione dell'auto prima della partenza, al migliore approccio da adottare nel processo di ricarica per arrivare all'indicazione di buone pratiche nella gestione della sosta nelle aree di ricarica. "L'esperienza di guida elettrica è in costante evoluzione - ha commentato Brice Fabry, Zero Emission & Ecosystem Manager di Nissan Europe - di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie, perciò in alcuni casi le regole stradali consolidate potrebbero non essere più compatibili con le abitudini dei proprietari di veicoli elettrici. L'atteggiamento nei confronti della mobilità sta cambiando rapidamente. A fronte della crescente diffusione della mobilità elettrica e della necessità di aiutarsi a vicenda, è fondamentale rendere l'esperienza di guida piacevole e confortevole per tutti".