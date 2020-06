Volkswagen ID.3 1ST, via a ordini inedita elettrica compatta

Si sono aperte oggi le procedure per effettuare gli ordini della ID.3 1ST Edition, la serie speciale di lancio della compatta Volkswagen basata sull'inedita piattaforma modulare elettrica MEB. Lo possono fare, per il momento, coloro che hanno aderito al pre-booking - una iniziativa che ha dato l'opportunità di ordinare in anticipo un'edizione speciale limitata denominata ID.3 1ST dietro versamento di una prenotazione - ordinando la propria auto presso una concessionaria Volkswagen e scegliendo fra le tre versioni ID.3 1ST, ID.3 1ST Plus e ID.3 1ST Max, ciascuna caratterizzata da una configurazione specifica. Con l'apertura degli ordini, Volkswagen ha comunicato i prezzi di listino delle tre declinazioni della 1ST edition nel nostro mercato: sia va dai 37.350 euro per la ID.3 1ST ai 43.650 per la ID.3 1ST Plus e fino ai 47.950 per la ID.3 1ST Max. Come segno di riconoscenza nei confronti degli aderenti al pre-booking, cioè a coloro che hanno deciso di entrare in possesso della propria ID.3 1ST il più in fretta possibile, Volkswagen offre di far parte del 1ST Mover Club. L'adesione consente ai clienti un'interazione diretta con la Volkswagen e i suoi esperti, oltre a garantire lo sconto delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen ID. o dei primi tre canoni del Noleggio Volkswagen. Le ID.3 1ST saranno consegnate ai First Movers da settembre.