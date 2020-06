Porsche, si allarga il programma eco 'Porsche Impact'

Dopo una sperimentale che ha dato gli esiti voluti, Porsche amplia il suo programma 'Porsche Impact' per la compensazione delle emissioni di CO2. Oltre a Germania, Gran Bretagna, Polonia e Stati Uniti, il servizio è ora disponibile in altri 15 paesi, tra cui Cina, Canada, Singapore, Brunei, Cambogia, Polinesia francese, Indonesia, Malaysia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Mongolia e Filippine. Utilizzando un calcolatore online, i clienti Porsche possono determinare l'impronta di CO2 della loro auto sportiva e sostenere finanziariamente i progetti per compensarla. Durante il periodo pilota, che ha avuto luogo tra dicembre 2018 e aprile 2020, circa 45.000 tonnellate di anidride carbonica sono state compensate. Porsche si avvale anche dell'opzione di compensazione, che è stata sviluppata in collaborazione con la sua consociata Porsche Digital, a livello aziendale.

Da fine novembre 2018 le emissioni di CO2 della flotta Porsche AG sono state neutralizzate. Oltre ai programmi di compensazione come Porsche Impact, il costruttore di auto sportive di Zuffenhausen ha posto in essere tutta una serie di iniziative per evitare e ridurre le emissioni di CO2 in fase di produzione. "Porsche persegue una strategia di sostenibilità coerente - ha affermato Albrecht Reimold, membro del Comitato esecutivo per la produzione e la logistica di Porsche AG - e siamo fortemente impegnati per gli obiettivi stabiliti con l'accordo di Parigi sul clima. La nostra visione è quella di una fabbrica che non genera un impatto ambientale, ecco perché consideriamo gli effetti dei nostri veicoli lungo l'intera filiera e lungo tutto il loro ciclo di vita. Con Porsche Impact, offriamo ai clienti la possibilità di dare il proprio contributo e compensare le proprie emissioni di CO2".

I clienti possono scegliere tra diversi progetti certificati a livello internazionale e le iniziative disponibili si concentrano sulla protezione delle foreste negli Stati Uniti, la protezione degli habitat sostenibili in Zimbabwe e la generazione di energia attraverso l'energia idroelettrica e eolica in Vietnam e Cina.



Ci sono anche progetti di conservazione forestale specifici per paese in Canada e Australia. Il contributo di compensazione specifico si basa sul consumo, sul chilometraggio annuo e sul programma di sostegno selezionato. Ad esempio, l'importo di compensazione per un veicolo Porsche che ha percorso 15.000 chilometri con un consumo medio di 12 litri per 100 chilometri è compreso tra 46 e 104 euro all'anno. Oltre alle offerte di compensazione come Porsche Impact, la casa automobilistica sta riducendo le emissioni di CO2 derivanti dalle proprie attività commerciali, in particolare attraverso misure di prevenzione e riduzione.