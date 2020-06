Fca: a Torino auto ibrida riconosce Ztl e passa a elettrico

Parte da Torino la sperimentazione di una nuova tecnologia innovativa che punta a rendere più green i centri storici delle città. Per la prima volta un'auto ibrida sarà in grado di riconoscere la zona a traffico limitato e potrà passare automaticamente alla modalità elettrica, grazie al sistema ideato da Fca e dal suo Centro Ricerche, che interagisce con le piattaforme di gestione della viabilità del Comune di Torino. Il progetto si chiama Turin Geofencing Lab e, dopo la sperimentazione, unica al mondo, sarà proposto gradualmente alle altre città italiane e straniere.

L'accordo di collaborazione tra Fca e l'assessorato ai Trasporti della Città di Torino, che coinvolge il Gruppo Torinese Trasporti e la società 5T, è stato illustrato dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, dal responsabile e-Mobility di Fca per l'Emea, Roberto Di Stefano, dal direttore generale di 5T, Rossella Panero, e da Maria Lapietra, assessora alla Mobilità della Città di Torino.

I primi test sono già sono partiti e la sperimentazione vera e propria sarà fatta con due veicoli Jeep Renegade 4xe, in grado alternare la marcia in elettrico con quella a benzina, che saranno utilizzate dal Comune di Torino. "La Città di Torino prosegue nell'impegno di laboratorio urbano per lo sviluppo di tecnologie innovative, che contribuiscono a tutelare l'ambiente", ha detto la sindaca che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, in particolare con Fca che sta investendo a Torino sulla piattaforma elettrica.