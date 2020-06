A Roma in strada altri 1000 monopattini in sharing

Altri 1000 monopattini elettrici sulle strade della Capitale: questa volta a fornirli è Bird, società Usa che stamattina al Colosseo ha presentato la novità assieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi e all'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese.‎ L’area operativa del nuovo servizio in sharingßparte dal Circo Massimo fino al quartiere Esquilino, la zona della stazione Termini, PortaßPia, i giardini di Villa Borghese fino a coprire tutto il resto del Centro storico. Nelle prossime settimane ilßservizio sarà esteso anche in altre zone della città.ßBird ha messo a disposizione diverse opzioni di sconti, ed emetterà regolare fatturaßper chi volesse sfruttare il rimborso del 60% dei servizi previsto dal bonus mobilità: opzione 1: €50 + €5 gratis, opzione 2: €100 + €10 gratis, opzione 3: €250 + €50 gratis, opzione 4: €500 + €100 gratis.ßBird oggi lancia anche la nuova 'Modalità Community', che darà laßpossibilità ai romani di segnalare tramite app i monopattini non parcheggiati correttamente o i veicoli non funzionanti". "Sono italoamericana - ha spiegato la General manager di Bird Cristina Donofrio - ßma ho studiato a Roma. Sono orgogliosa di offrire qualcosa alla città. Bird nasce a Los Angeles, siamo in 100 città del mondo, tra cui Torino, Verona, Parigi e Madrid. In città mi sono emozionata a vedere in giro quasi solo bus monopattini e bici". "Abbiamo lavorato al Pums - ha detto Calabrese - che presuppone realizzazioni che hanno bisogno di tempo, ma si può partire da cose più veloci. L'ultimo miglio si è dilatato a 3 km, e questi sono mezzi che possono anche affrontare le pendenze. I tempi sono maturi. In questo momento il traffico è sceso, -30 per cento. Questo è il momento di guardare a mezzi innovativi. Ringraziamo i cittadini che stanno dando una prova encomiabile: tanti stanno scegliendo questi mezzi. La città sta ripartendo".