Peugeot Cycles, e-bike nuova frontiera elettrificazione

Elettrificazione a tutto campo per Peugeot che presenta anche le su e-Bike. comode e versatili per la città ma anche per percorsi fuori porta. Con una gamma di modelli di varia tipologia e possibilità di impiego, la casa del Leone propone anche la sua alternativa al trasporto pubblico nella primavera del 2020. Le Peugeot sono firmate dal Peugeot Design Lab e vengono assemblate nello stabilimento CYCLEUROPE di Romilly sur Seine (Aube). Della gamma fanno parte la bicicletta urbana e compatta eLC01, con batteria da 400 Wh che offre un'autonomia fino a 70 km, oltre alla eC02 anch'essa ideale per la città, ma con linee contemporanee e una batteria da 300 Wh che consente un'autonomia fino a 80 km (110 km con una batteria da 400 Wh).

Per il fuoristrada e sono invece state pensate la Peugeot eT01 D8 e eT01 Sport, disponibili con telaio 'sportivo' o 'misto'. La batteria da 400 Wh garantisce un'autonomia fino a 110 km. La bici eT01 FS PowerTube, per finire, ha una batteria integrata con sospensioni posteriori e anteriori che consentono di affrontare tutti i dislivelli. La batteria da 500 Wh offre un'autonomia fino a 130 km. Il bonus statale che arriva fino a 500 euro permette di ridurre in maniera considerevole l'investimento nelle due ruote e godere ancor più delle caratteristiche molto interessanti (non solo a livello tecnico, ma anche di stile) di cui sono dotate le biciclette Peugeot.



Alcuni esempi di prezzo (con IVA francese al 20%) delle e-Bike Peugeot: eLC01 (Legend) 1449 euro, eC02 (City) 1799 euro (batteria da 300 Wh) e 1999 euro (batteria da 400 Wh), eT01 (Trekking) D8 e Sport 2299 euro e eT01 FS PowerTube (Trekking con batteria integrata) 3699 euro. (ANSA)