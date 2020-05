Jonway, a luglio si allarga la gamma elettrica MJS-E

Due nuovi modelli di scooter elettrici per Jonway che a luglio allargherà la sua gamma MJS-E. Le due novità in arrivo sono il rinnovato Jonway MJS-E e il nuovissimo Jonway MJS-E Sport, che sono stati appositamente pensati, nel rispetto dei loro concetti di prestazioni, autonomia e comodità, per una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile. Grazie a un motore in grado di erogare una potenza massima di 10,0 kW, 18,7 kW per la versione Sport, e a una batteria da 72V e 85Ah / 6,7 kWh, questi veicoli elettrici assicurano prestazioni elevate, garantendo una velocità massima di 110 km/h e 130 km/h e un'autonomia, rispettivamente, di 150 km e 110 km, con una unica ricarica al costo di circa 1.7 euro. Insieme alla comodità, assicurata dalla lunga sella e da ruote da 14'', i Jonway MJS-E e Jonway MJS- E Sport sono pensati per garantire al guidatore un piacere di guida e mobilità su due ruote, in grado di garantire, sia la sostenibilità ambientale, sia una maggiore velocità di percorrenza e un minore impatto sul traffico cittadino e negli spostamenti a medio raggio.



Specifiche distintive dei due modelli Jonway, sono inoltre il cruscotto digitale elettronico, l'ampio vano sottosella, vani porta oggetti con presa 12V e il comodo telecomando che con un semplice tasto consente di accendere lo scooter senza utilizzare la chiave.



Altre caratteristiche cardine dei due scooter sono la potenza accostata alla massima sicurezza e affidabilità. Per questo motivo gli scooter elettrici di Taizhou sono equipaggiati con fari 100 per cento full led, freni a disco idraulici su ruote da 14 pollici (13'' quelli del modello attualmente in commercio) e un sistema di frenata combinata (CBS), collegato a un sistema di recupero di energia in frenata o percorrenza strade in discesa.