Hummer EV, General Motors fissa per 20 maggio reveal globale

General Motors conferma la presentazione del primo Hummer EV, che segna anche il ritorno di questo brand sul mercato, per il prossimo 20 maggio, L'evento avrebbe dovuto svolgersi in forma 'fisica' in California ma per la diffusione della pandemia negli Stati Uniti il colosso di Detroit ha correttamente deciso di trasformarlo in un reveal virtuale, il tutto in vista del debutto commerciale che dovrebbe avvenire nell'autunno del prossimo anno. Del GMC Hummer EV esistono per il momento solo anticipazioni, che lasciano supporre si possa trattare di un pick-up doppia cabina a propulsione 100% elettrica. Il sito che GM ha dedicato al lancio del nuovo Hummer mostra un breve video in cui il veicolo si muove in un bosco, ripreso dall'alto, e alcune cifre che lasciano immaginare le capacità dinamiche di questo mezzo: potenza fino a 1.000 Cv a seconda delle versioni, coppia massima fino a 1.560 Nm e accelerazione (per i modelli più potenti) da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.