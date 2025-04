FMI e Macron partner all'insegna dei principi condivisi

La Federazione Motociclistica Italiana e Macron hanno stretto una partnership all'insegna dei principi di passione, ambizione e rispetto. La collaborazione è stata presentata presso il Macron Campus a Valsamoggia (BO), durante la conferenza di presentazione della partnership tra le due realtà e del Progetto Pata Talenti Azzurri FMI 2025.

Per l'occasione, la sede dell'azienda emiliana ha ospitato anche 50 piloti delle varie categorie coperte dalla FMI, ovvero Enduro, Motocross, Quad, Speedway e Flat Track, Supermoto, Trial e Velocità. Il Presidente FMI Giovanni Copioli e Gianluca Pavanello, CEO di Macron, hanno illustrato la genesi di un accordo che si sviluppa nel progetto di fornitura di abbigliamento al personale della Federmoto, del Dunlop CIV, ai Tecnici e ai piloti dei Pata Talenti Azzurri FMI.

La collezione comprende polo, t-shirt, felpe e giacche di diversi colori, personalizzate col logo della Federazione. "Il rapporto tra Macron e il mondo del motorsport - ha commentato Gianluca Pavanello, CEO Macron - si fa sempre più intenso e la partnership con Federazione Motociclistica Italiana rappresenta un ulteriore importante step in questo percorso, che ci vede già al fianco di realtà di livello globale come Lamborghini Squadra Corse e Monster Energy Yamaha MotoGP".

"La nostra partnership, iniziata nel migliore dei modi - ha spiegato Giovanni Copioli, Presidente FMI - si sviluppa in iniziative di primo piano e il progetto Talenti Azzurri è sicuramente una di queste vista l'importanza che ricopre non solo per la FMI, ma per tutto il motociclismo italiano.

Insieme ai responsabili di Macron e ai piloti ho potuto effettuare un tour dell'azienda e ho verificato quanta passione e impegno ci sia all'interno di questa realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA