Torna a Misano l'Eicma Riding Fest, aperta biglietteria

Con lo slogan "Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle", torna dal 25 al 27 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli l'Eicma Riding Fest 2025.

Tre giorni di demo ride gratuiti con le moto dei più prestigiosi marchi su asfalto, test off-road e turni di prova sulla pista internazionale con la gamma supersportive e hypernaked.

Sul sito ufficiale di EICMA www.eicma.it è già attiva la procedura d'iscrizione per entrare nel paddock del circuito di Santa Monica, dove troveranno più di 400 moto in prova, spettacoli, intrattenimento, iniziative speciali, formazione e gaming. Novità di questa edizione la pista prova dedicata ai 'cinquantini', per passare all'area dove testare le moto 125 e finire con un contenuto propedeutico per i bambini e le bambine dai sei ai dodici anni. Tra le iniziative speciali di anche contenuti e formazione sulla sicurezza con i tecnici federali, il motorally e il flat track.

Immancabili le leggende del motorsport e un palinsesto di eventi sviluppato sul modello vincente di MotoLive, il contenitore di Eicma che ospita spettacoli, momenti palco con talent e piloti, run di trial acrobatico, gaming, dj set e tanto altro ancora.



