Ducati World Première 2026 al via nel segno del fuoristrada

In casa Ducati è tutto pronto per il primo episodio della nuova web series dedicata alle novità 2026. L'appuntamento d'apertura della Ducati World Première 2026 è quello intitolato 'The Dawn of a new era', con il quale la casa di Borgo Panigale presenterà una novità nel pomeriggio di giovedì 3 aprile.

L'occasione, per Ducati, sarà quella per svelare la nuova Desmo450 MX, ovvero la prima moto da cross della storia Ducati.

La moto è stata sviluppata sui campi di gara, con soluzioni uniche, per aprire la strada a una gamma completa di motori e moto da fuoristrada.

Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati giovedì 3 aprile alle ore 16 sul sito Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA