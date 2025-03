Al via dal 9 aprile le vendite della Bimota KB998 Rimini

Conto alla rovescia iniziato per gli appassionati di Superbike e del marchio Bimota per la chance di acquistare la KB998 Rimini, svelata in anteprima mondiale all'Eicma 2024. La casa motociclistica romagnola ha, infatti, annunciato che il prossimo 9 aprile metterà in vendita in Asia e in Europa la versione di serie del modello che gareggia nel WorldSBK con i piloti Alex Lowes e Axel Bassani.

Si tratta di una sportiva estrema che non è omologata per circolare sulle strade aperte al pubblico del Vecchio Continente, dove può quindi essere guidata solo in circuito o su arterie asfaltate private.

Sviluppata intorno al propulsore della Kawasaki Ninja ZX-10R, la due ruote italiana presenta chassis, sospensioni e impianto frenante progettati e affinati dai tecnici Bimota, sulla scorta dell'esperienza maturata nel Campionato del mondo.

Nel commentare l'avvio della commercializzazione del modello, Pierluigi Marconi, Chief Operating Officer di Bimota, ha chiarito: "Ci siamo concentrati sulla produzione della KB998 Rimini subito dopo aver terminato la realizzazione delle moto per il campionato. Le stesse persone che hanno realizzato le moto da corsa sono anche responsabili della produzione del modello per i clienti. Ogni esemplare della KB998 disponibile presso un concessionario Bimota è stato realizzato a mano nel nostro impianto di Rimini. ed è frutto del lavoro di un solo tecnico, dall'inizio alla fine del processo. Rimaniamo fedeli alla filosofia Bimota di innovazione e qualità artigianale che i nostri clienti si aspettano".

