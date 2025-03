All'Harley-Davidson Euro Festival tra motori e musica

L'Harley-Davidson Euro Festival torna in scena a Port Grimaud, nel golfo di Saint-Tropez, dall'8 all'11 maggio. L'evento, organizzato come una grande celebrazione della cultura motociclistica, segnerà anche l'inizio del calendario motociclistico internazionale.

L'ultima edizione Harley-Davidson Euro Festival sulla costa francese si è svolta nel 2018, quando la band dei Simple Minds, insieme a molti altri artisti di fama internazionale, avevano portato musica e passione per le due ruote della casa di Milwaukee in Costa Azzurra, radunando più di 30.000 partecipanti.

I visitatori dell'edizione 2025 potranno approfittare dell'occasione per osservare da vicino tutti gli ultimi modelli di moto Harley-Davidson all'H-D Expo, così come sceglierne uno per un giro di prova gratuito lungo le strade de dintorni.

Venerdì 9 maggio, il vicino villaggio collinare di Grimaud ospiterà l'Harley-Davidson Custom Bike Show, che vedrà fino a 100 moto confrontarsi in sei categorie e contendersi i premi Best in Show e People's Choice.

L'ingresso e la partecipazione al Custom Bike Show sono gratuiti. Sabato 10 maggio si assisterà al ritorno della tradizionale parata Harley-Davidson, con migliaia di motociclisti attesi per le strade di Saint-Tropez e della campagna circostante.

L'Euro Festival del 2025 avrà una nuova location ufficiale, accanto al suo sito originale, ovvero il Camping de la Plage, un grande campeggio lungo le Prairies de la Mer, con un proprio supermercato, bar, ristoranti, impianti sportivi, oltre all'accesso al beach club.

Le sistemazioni comprendono piazzole per roulotte e tende, oltre ad un numero limitato di appartamenti. Come in ogni evento targato Harley-Davidson non poteva mancare la musica: se Rag'n'Bone Man salirà sul palco principale sabato 10 maggio, i Royal Republic saranno i protagonisti nella serata di apertura, giovedì 8 maggio. Eagle-Eye Cherry, invece, sarà al centro della scena venerdì 9 maggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA