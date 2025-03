Piaggio Medley si rinnova con motorizzazione 200cc

Piaggio Medley arriva sul mercato nella nuova versione spinta dalla motorizzazione 200, Euro 5+, che si affianca alla classica cilindrata 125. Più potente e scattante grazie al nuovo e tecnologico monocilindrico a iniezione, raffreddato ad acqua.

La potenza del nuovo motore raggiunge i 13 kW e la coppia sale a 16,5 Nm. Valori che, in strada, si traducono in una decisa brillantezza e, ancora più importante nella guida cittadina, in una grande elasticità di marcia. Medley punta ad abbinare i valori di tipologie diverse di scooter: la leggerezza, l'agilità e la facilità di guida, tipiche dei mezzi con ruota alta, si sposano con prestazioni, protettività e capacità di carico proprie degli scooter GT.

Disponibile nelle versioni Medley e Medley S, nella seconda versione si distingue per le finiture nere, decisamente sportive. Le varianti cromatiche sono Nero Meteora (opaco), Bianco Luna, Blu Ardesia (opaco) e Oro Opaco. Su Medley S è di serie Piaggio MIA, piattaforma multimediale per il collegamento tra sistema di bordo e smartphone.

La versione Medley predilige invece colori più classici come il Grigio Astrale e il Nero Abisso, abbinati a finiture color alluminio per i cerchi ruota e per il maniglione del passeggero.





