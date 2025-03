La Suzuki GSX-S1000 si rinnova con la versione EVO

La Suzuki GSX-S1000 EVO, streetfighter del casa di Hamamatsu, si rinnova e alza l'asticella della sportività. La nuova versione della grintosa due ruote a quattro cilindri è ora omologata Euro 5+ e aggiunge al sua ricetta una ricca dotazione di serie, a cominciare da uno scarico Akrapovic in titanio.

Se la seconda generazione della Suzuki GSX-S 1000 ha lasciato il segno nel segmento delle maxinaked con il suo design, il motore dal DNA racing e l'equipaggiamento tecnico avanzato, oggi la streetfighter di Hamamatsu si rinnova con la versione GSX-S1000 EVO, sempre all'insegna delle prestazioni, della facilità d'uso ed di look grintoso.

La nuova GSX-S1000 EVO sfodera una linea sportiva, valorizzata dai nuovi colori Nero Dubai, Blu Atene e Argento Vancouver. Non mancano lo schermo multifunzione TFT LCD da 5 pollici, ora a colori, la sella luxury, con finitura effetto scamosciato, la cover monoposto e l'esclusivo scarico Akrapovic.

Il motore della nuova GSX-S1000 EVO ora rispetta la normativa Euro 5+, con una coppia generosa ai bassi e medi regimi (106 Nm 9.250 giri/min) e una propensione all'allungo, raggiungendo i 152 CV (112 kW). Il telaio a doppia trave in alluminio aiuta ad assicurare la manovrabilità e la tenuta di strada.

Per mettersi subito in sella alla streetfighter di Hamamatsu, fino al 31 marzo, la GSX-S1000 EVO è disponibile a un prezzo promo di 12.990 euro, anziché 13.790 euro. La moto può essere prenotata dal concessionario ufficiale oppure online attraverso il sito Suzuki e il sistema Smart Buy.



