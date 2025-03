Motodays, numeri positivi per l'edizione 2025

L'edizione 2025 di MotoDays si è conclusa con oltre 200 espositori e migliaia di visitatori giunti alla Fiera di Roma da tutta Italia. La manifestazione dedicata alle due ruote ha visto protagoniste le prove di prodotto con più di 4.200 test-drive effettuati e, nel corso dell'evento, ci sono stati 70 iscritti alla sfida 1000 Curve, sono stati consegnati 170 diplomi Agility Camp e 45 motociclisti hanno preso parte al tourguiding.

La tappa romana della 1000 Curve, inserita nel Campionato Nazionale Adventuring Mototurismo, ha visto al primo posto assoluto, in ex aequo, Bernardino Ciotola ed Andrea Agostini, rispettivamente con la Ducati Multistrada 1200 Enduro e con la KTM 1289, entrambi con 3980 curve; Costanza Dolfini primeggiare tra le donne, con 2070 curve in sella alla Yamaha XSR 700 Tribute; Pasquale Zaffino e Antonia Castravet trionfare tra le coppie, con 1840 curve su una Bmw F750 GS; ed il team Mytech vincere tra gli Sponsor Team con 7910 curve.

Grande interesse anche per la seconda tappa del Campionato Italiano Trial Indoor, con Matteo Grattarola che domenica 9 marzo è salito sul gradino più alto del podio battendo Francesco Titli e Lorenzo Gandola, giunti, rispettivamente, al secondo e terzo posto; mentre, tra le donne, è stato confermato il podio di sabato 8 marzo composto da Andrea Sofia Rabino, Alessia Bacchetta e Martina Gallieni. Inoltre, la prima prova dell'Italiano E-Bike Cross è stata vinta da Lorenzo Manuzzi per la categoria Dirt Evo e da Samuele Manuzzi per categoria Dirt Stock.

L'appuntamento per il prossimo anno è già stato fissato nelle date che andranno dal 6 all'8 marzo.

