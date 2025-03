GSX-8R Tuned by Juri è la due ruote ispirata a Street Fighter

Suzuki ha annunciato che sarà presente ai campionati mondiali di Capcom Cup 11 e 'Street Fighter League: World Championship 2024', con una versione speciale della GSX-8R appositamente dotata di una livrea dedicata al celebre videogioco 'Street Fighter 6'.

La speciale GSX-8R Tuned by Juri nasce proprio in occasione degli imminenti tornei mondiali di cui Suzuki è partner e la livrea speciale è ispirata a Juri, personaggio di Street Fighter 6 appassionato di moto. La GSX-8R Tuned by Juri non sarà però in vendita, in quanto esemplare unico solo in esposizione.

La livrea presenta grafiche colorate e aggressive che richiamano il caratteristico motivo a ragno di Juri. Il Feng Shui Engine dell'occhio sinistro di Juri è poi visibile sul motore della 8R. Il logo è disegnato a mano in stile street custom.

Dopo essere stata esposta nello stand Suzuki al Ryogoku Kokugikan, la famosa area dedicata al sumo, sport nazionale giapponese, nei giorni scorsi, fino ad oggi, la GSX-8R Tuned by Juri sarà esposta nello stand di Suzuki durante le fiere giapponesi dedicate al mondo delle due ruote che si terranno nelle città di Osaka, Tokyo e Nagoya.

