Honda CRF450RX in anteprima mondiale a Motodays

Honda Motor Europe Italia e RedMoto mostreranno in anteprima mondiale al Motodays, in scena a Roma da oggi fino a domenica, la nuova CRF450RX Rally.

Pensato per raggiungere l'equilibrio tra prestazioni, affidabilità e tecnologia all'avanguardia, il modello è frutto dello sviluppo di HRC e delle vittorie ottenute nei grandi rally e alla Dakar.

Progettata per affrontare le sfide più impegnative e per soddisfare le esigenze dei piloti, dai professionisti ai più esigenti degli appassionati, la CRF450RX potrà entrare, di fatto, nel garage di pochi fortunati, perché nel 2025 ne verranno prodotte e distribuite unicamente 50 unità.

Con un motore potente e un sistema di sospensioni 'factory' ottimizzato per la guida nei rally, ogni aspetto è stato pensato per garantire il massimo controllo e la migliore performance in ogni condizione. Tra la seconda metà del 2024 e l'inizio del 2025, sei piloti sono risultati competitivi alla guida delle CRF450RX Rally. Tra questi, anche Romain Dumontier, pilota supportato direttamente da HRC, che ha concluso in 3° posizione la classe R2 alla Dakar, giungendo 12° assoluto nella classifica generale con la prima CRF450RX Rally assemblata in Italia.





