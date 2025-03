Una speciale Vespa all'asta per i Giochi Mondiali Invernali

C'e anche una Vespa speciale tra gli oggetti che andranno all'asta a supporto dei Giochi Mondiali Invernali che si terranno a Torino a partire dall'8 marzo.

L'evento sarà ospitato questa sera, giovedì 6 marzo, all'Armani/Teatro che ospiterà una cena di gala con una prestigiosa selezione di oggetti all'asta.

Gli ospiti potranno aggiudicarsi oggetti unici creati appositamente per l'evento da artisti di fama internazionale, tra cui le edizioni della Vespa Primavera Elettrica dipinte a mano da Urs Fischer, Frank Gehry e dall'atleta di Special Olympics Italia Ilaria 'Ghinka' Bonanni, oltre a caschi Vespa, sempre personalizzati da loro.

'Progettare una Vespa mi ha fatto sentire una regina - ha dichiarato Ilaria 'Ghinka' Bonanni, atleta di Special Olympics Italia - perché la Vespa è un'icona del Made in Italy. Sono onorata che le mie opere facciano parte di questa prestigiosa collezione".

"Progettando una Vespa a sostegno delle Special Olympics - ha invece commentato Urs Fischer - volevo un design spumeggiante, che raccontasse gli aspetti che accomunano Vespa e Special Olympics: movimento, connessione e gioia. Il movimento ci fa sentire presenti, vivi e liberi, mentre la connessione con gli altri ci dà forza, non solo come individui, ma come un'unica comunità. La gioia, invece, si insinua in ogni cuore pronto ad accoglierla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA