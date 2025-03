Pirelli sarà il fornitore ufficiale del MotoGp dal 2027

Pirelli diventerà il fornitore unico e ufficiale degli pneumatici della MotoGP a partire dal 2027 al posto di Michelin. Attraverso un contratto di cinque anni che si svilupperà fino al 2031 compreso, attualmente in fase di finalizzazione, farà coincidere il proprio ingresso con la stagione nella quale il campionato entrerà in una nuova era, visto il debutto delle nuove moto frutto dei regolamenti tecnici previsti proprio dal 2027. Lo si legge sul sito ufficiale della manifestazione "Si afferma così la strategia di un unico fornitore per tutto il paddock, per fornire una scala di sviluppo ideale ai campioni di domani, impegnati nel proprio percorso verso i vertici di questo sport" mentre ulteriori dettagli sulla dotazione degli pneumatici e le specifiche verranno annunciati a breve. Pirelli, ricorda Moto Gp, fornisce attualmente le gomme di Moto2, Moto3 e gran parte del programma Road to MotoGP. L'accordo porterà il marchio anche in MotoGP e MotoE, il campionato del mondo delle elettriche. Michelin resterà fornitore esclusivo della MotoGP e della MotoE fino al termine dell'attuale regolamento tecnico, cioé alla fine della stagione 2026. Nei prossimi due anni continuerà a fornire supporto tecnico, prodotti e tecnologia di livello mondiale assicurando sicurezza e prestazioni in gare che affermano la MotoGP come lo sport più emozionante del mondo".



