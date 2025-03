MotoGp: Michelin non sarà più fornitore di pneumatici dal 2027

Michelin non sarà più fornitore di pneumatici per la MotoGp, e la MotoE, dopo la fine dell'accordo in corso con Dorna che scadrà al termine della stagione 2026. Lo ha reso noto il gruppo francese, comunicando, anche attraverso una dichiarazione del responsabile racing, Fabio Taramasso, che la propria scelta deriva dalla decisione di Dorna Sport, dopo diversi mesi di discussioni sull'eventuale rinnovo, di selezionare un unico fornitore di pneumatici per tutte le categorie MotoGp, Moto2, Moto3 e MotoE, nonché per quelle annesse, come l''Asian Talent Cup' e la 'Road to MotoGp'.

Si tratta "di un ampliamento non desiderato - sottolinea Michelin - poiché abbiamo sempre preferito concentrarci esclusivamente su due discipline: MotoGp e MotoE. La prima rappresenta l'apice del motociclismo mondiale, è una piattaforma in cui Michelin può sviluppare la propria esperienza, raccogliere dati e stabilire primati in collaborazione con i produttori e i migliori piloti del mondo. In MotoE, Michelin sta spingendo i confini tecnologici e stabilisce nuovi standard incorporando oltre il 50% di materiali rinnovabili e riciclati nei suoi pneumatici, migliorando costantemente le prestazioni".

Taramasso conferma il "pieno impegno di Michelin nel ruolo di fornitore esclusivo di pneumatici per MotoGP e MotoE per le stagioni 2025 e 2026. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con tutti i nostri partner".



