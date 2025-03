La Galleria del vento Pininfarina aiuta il mondo delle due ruote

L'aerodinamica sta rivoluzionando il design e le prestazioni di moto elettriche, biciclette e, in alcuni casi, veicoli a energia solare. Alle aziende della mobilità a due ruote - costruttori, startup e team da competizione - Pininfarina, che compie i 95 anni di attività, offre la tecnologia della Galleria del vento, punto di riferimento globale per la ricerca aerodinamica e aeroacustica da oltre 50 anni in diversi settori. I primi risultati delle collaborazioni avviate sono state al centro dell'evento 'Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics' presso la sede di Cambiano (Torino) di Pininfarina. Ospite speciale Simone Origone che si prepara a un nuovo record di velocità dopo i test nella Galleria del Vento.

"Le competenze dell'aerodinamica si applicano a settori affini all'auto, ma anche al mondo dell'architettura, e noi bbiamo un'esperienza di oltre 50 anni di sperimentazioni. Lo sviluppo delle auto è rallentato e abbiamo potuto compensare con altri settori come quello delle due ruote, realizzando ricavi che valgono tra il 3 e il 5% del nostro fatturato complessivo" afferma il vicepresidente e amministratore delegato della Pininfarina, Silvio Angori.

Vmoto ha presentato il primo maxi scooter al mondo scolpito nella Galleria del vento Pininfarina, l'Apd, concept anticipatore di un nuovo modello che segnerà il debutto dell'azienda nel segmento. Si chiama Settanta, la bici più leggera della sua categoria, disegnata da Pininfarina e realizzata da De Rosa Bikes: grazie a un telaio di soli 730 grammi, il più leggero della sua categoria, la bici vanta soluzioni aerodinamiche d'avanguardia. C'è poi il veicolo elettrico solare di Aptera, che è stato testato nella Galleria del vento di Pininfarina, e sarà prodotto in California: ha tre ruote ed è stato progettato per non richiedere ricariche nella maggior parte degli spostamenti quotidiani.

"Nel nostro impianto è possibile valutare le prestazioni aerodinamiche e l'efficienza dell'impianto di raffreddamento delle moto con ruote in movimento, controllando da remoto l'assetto. Inoltre la Galleria del Vento Pininfarina può essere utilizzata per giudicare il comfort aerodinamico e termico, sia con un pilota collaudatore sia con un manichino strumentato, nella massima sicurezza" spiega il responsabile della Galleria Alessandro Aquili.



