Piaggio Beverly 310 tra commuting e turismo extraurbano

Pensato per unire le doti di crossover su due ruote a quelle più sportive da scooter GT, Piaggio Liberty arriva sul mercato nella nuova versione 310, spinta da un nuovo e moderno motore Euro 5+ di 310 cc, che cresce anche in prestazioni nella versione di media cilindrata.

Il riusultato è garantito dal nuovo e tecnologico mono a iniezione e raffreddamento a liquido che cresce da 278 a 310 cc, raggiungendo i 27,7 CV di potenza e con una maggiore coppia che dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana.

Il nuovo Piaggio Beverly 310 si propone come scooter ideale per ogni utilizzo, dal commuting urbano dove emergono agilità e maneggevolezza, fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero, grazie alla nuova potenza, alla fluidità di marcia e alla comodità a bordo.

Il nuovo 310 è un motore più potente, elastico e anche più efficiente che si unisce al design accattivante, ruote di grande diametro, telaio e dotazione ciclistica che assicurano tenuta, controllo e divertimento nella guida in ogni condizione.

Il nuovo Piaggio Beverly 310 ha un prezzo di listino che parte da 5.799 euro. La gamma è completata dalla versione 400, con prezzi a partire da 6.799 euro.



