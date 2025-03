Open Day Ducati tutto dedicato alla nuova Panigale V2

I Ducati Store di tutta Italia si preparano ad accogliere tutti gli appassionati il prossimo sabato 8 marzo, dalle 9 alle 18, in occasione di un Open Day interamente dedicato alla nuova Panigale V2.

La nuova bicilindrica Ducati è quella che è stata presentata ad EICMA 2024 lo scorso novembre e raccontata nella Ducati World Première. Ora sarà invece la protagonista di un evento in cui sarà possibile vederla dal vero, ma soprattutto provarla prenotando un test ride.

I concessionari Ducati saranno disponibili per illustrarla agli appassionati raccontando le caratteristiche e i segreti che hanno portato alla sua realizzazione. È possibile trovare il concessionario più vicino attraverso la ricerca sul sito Ducati.

La nuova Ducati Panigale V2 è la bicilindrica sportiva di nuova generazione, che unisce la tradizione sportiva e le prestazioni in pista a grande facilità di guida e godibilità su strada.

Grazie al nuovo motore Ducati V2 di 90° e al telaio monoscocca di soli 4 kg, la nuova V2 è la Panigale più leggera di sempre: sono infatti ben 17 i kg in meno rispetto al modello precedente nella versione V2 S.



