Ducati Panigale V4 S 2025 si tinge di Carbon e Carbon Pro

E' tempo di nuove configurazioni per Ducati Panigale V4 S 2025, la superbike di Borgo Panigale di settima generazione, che si arricchisce di due nuove versioni pensate per chi desidera una moto ancora più esclusiva e performante.

I due allestimenti Carbon e Carbon Pro sono infatti concepiti per migliorare agilità e performance in frenata della Panigale V4 S e ne enfatizzano l'immagine racing, offrendo anche un importante vantaggio economico rispetto all'acquisto dei singoli componenti.

L'allestimento Carbon comprende i cerchi in fibra di carbonio a cinque razze, omologati biposto, che riducono il peso di 0,950 kg rispetto ai forgiati della Panigale V4 S, abbassando il momento d'inerzia del 12% all'anteriore e del 19% al posteriore.

Grazie a questi cerchi aumenta l'agilità della Panigale nei cambi di direzione e si migliora la già ottima tendenza della moto a chiudere la traiettoria.

Non mancano i parafanghi anteriore e posteriore e la coppia di ali a doppio profilo in fibra di carbonio, che impreziosiscono la linea della Panigale V4 S e portano l'alleggerimento complessivo a 1 kg.

L'allestimento Carbon Pro, invece, aggiunge ai componenti del Carbon l' impianto frenante anteriore Front Brake Pro, composto da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, che aumentano la potenza frenante e la costanza delle prestazioni.

Questi dischi sono derivati dai quelli racing scelti nel Mondiale Superbike sui circuiti più impegnativi, e sono accoppiati a pinze HypureTM. Queste ultime sono dotate di un trattamento di anodizzazione in color titanio e dal logo Brembo di dimensioni maggiorate.

Le consegne delle Panigale V4 S con allestimento Carbon inizieranno a giugno.



