Per lo scooter CE 02 arrivano gli incentivi Bmw Motorrad

Dopo essersi confermata protagonista del mercato nel segmento degli scooter elettrici in Italia per il 2024, BMW Motorrad punta ora a sostenere la sua visione di mobilità elettrica urbana con un incentivo di 2.300 euro per l'acquisto del nuovo BMW CE 02.

L'offerta è valida dal 27 febbraio fino al 31 marzo 2025, con lo scopo di render l'accesso alla mobilità elettrica ulteriormente vantaggioso. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni di BMW Motorrad, né con l'ecobonus statale.

Il CE 02 è pensato principalmente per i giovani e tutti coloro alla ricerca di un veicolo dalla forte personalità ed è accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote.

Può infatti essere guidato a partire dai 16 anni, grazie alla sua potenza massima di 11 kW (15 CV). Nella versione limitata a 4 kW (5 CV), con potenza nominale di 3,2 kW (4 CV) e velocità massima di 45 km/h, il CE 02 soddisfa i requisiti della patente AM, consentendo la guida in Italia a partire dai 14 anni, anche per chi possiede la patente di guida per auto.



