Debutto con prebooking online per Aprilia Tuono 457

La nuova Aprilia Tuono 457 debutta con uno speciale prebooking online. La nuovissima funbike è stata pensata dalla casa di Noale per essere facile e leggera, con un rapporto peso/potenza da record e dedicata ai giovani motociclisti, sarà in tutta la rete commerciale Aprilia dal mese di aprile al prezzo di 6.599 euro.

Aprilia Tuono 457 è la Tuono più giovane che ci sia, ultima erede di una tradizione di moto sportive col manubrio alto e concepite per una guida adrenalinica. La Tuono 457 è una vera naked che porta con se tutta la tecnologia Aprilia.

Per aggiudicarsi uno dei primissimi esemplari della nuova Tuono 457, fino al 28 marzo basta accedere al sito web Aprilia.com, alla pagina Tuono 457 / Aprilia IT, scegliere un concessionario Aprilia e fissare un appuntamento.

Nata sulla piattaforma tecnica di RS 457, il modello mantiene intatti i valori caratteristici di tutte le Tuono ma si presenta in una vesta moderna, disegnata sulle esigenze e ai gusti del pubblico al quale si rivolge. Si distingue per il rapporto peso/potenza di 159 kg a secco per 35 kW), il massimo possibile per una moto guidabile con la patente A2.

Aprilia Tuono 457 è spinta da un motore bicilindrico parallelo di ultima generazione che raggiunge la potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 9.400 giri/minuto e una coppia di 43,5 Nm a 6.700 giri/minuto, l'82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/minuto, per il massimo divertimento su tutte le strade.





