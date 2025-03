Da Pirelli nuove gomme per moto sportive-custom

Dall'esperienza maturata nelle corse, Pirelli propone il nuovo pneumatico Diablo Powercruiser che punta a diventare il nuovo riferimento per gli amanti delle moto custom-touring rivisitate in chiave performance bagger, club style e cruiser sportive.

Pensata per due ruote ad alte prestazioni che offrono accelerazioni emozionanti, la nuova gamma è disponibile in 15 misure, con anteriore da 130/90 B 16 M/C a 130/60 B21 M/C e posteriore da 150/80 B16 M/C a 260/40. Una gamma piuttosto articolata sia in termini di tecnologia costruttiva sia di misure ed include specifiche sia radiali sia convenzionali.

Un prodotto, sottolineano dalla Casa italiana, che "fa parte della famiglia di prodotti racing e sportivi Diablo perché incarna il Dna sportivo di Pirelli, declinandolo in ambito custom e combinandolo con il senso di libertà che caratterizza questo mondo. Ѐ nato proprio per soddisfare le esigenze di queste moto, che hanno bisogno di pneumatici in grado di offrire prestazioni elevate e sportività, con l'obiettivo di diventare il nuovo riferimento nel suo segmento per grip e maneggevolezza, anche su bagnato. Ogni misura è specificamente sviluppata in termini di struttura, materiali, mescole e disegno dei profili in base alla motocicletta a cui è destinata adottando specifiche e soluzioni diverse".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del nuovo prodotto, dalla P lunga evidenziano: "le misure radiali posteriori sono bimescola e arricchite di silice, abbinate alla tecnologia Cap&Base che prevede una mescola laterale più morbida, a vantaggio del grip in piega, supportata da uno substrato di mescola più dura posizionata anche nella fascia centrale del battistrada che garantisce costanza prestazionale ed equilibrio termico. Le dimensioni della fascia di mescola centrale variano in relazione a quelle del pneumatico e all'area di contatto, per garantire la migliore distribuzione delle forze e quindi offrire la migliore sensazione di guida possibile e uniformità di usura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA