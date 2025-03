Arriva al traguardo il Multistrada 60.000 km European Tour

Otto paesi europei, con partenza dalla Francia e arrivo a Borgo Panigale. E' questo il percorso intrapreso in occasione del Multistrada 60.000 km European Tour, ovvero il viaggio affrontato da una staffetta di appassionati motociclisti che hanno portato a termine l'obiettivo.

In sella alla Multistrada V4 Rally si sono avventurati ventinove diversi piloti, selezionati nelle nazioni coinvolte, che hanno raccontato le storie dei propri viaggi attraverso foto e video dei paesaggi visitati durante il tragitto. I motociclisti hanno avuto l'opportunità di scegliere la tappa da compiere fra le varie proposte e, una volta raggiunta la meta, hanno consegnato la moto al partecipante successivo.

Partendo da Nizza , la Multistrada V4 Rally ha raggiunto la città di Bordeaux percorrendo le strade alpine francesi, poi Le Mans, Spa-Francorchamps, i pittoreschi territori montuosi dell'Austria, toccando alcune città fra cui la capitale Vienna.

La Multistrada V4 Rally è sbarcata anche in Gran Bretagna , dove i motociclisti hanno guidato attraverso i territori di Galles, Scozia ed Inghilterra fino ad arrivare al circuito di Silverstone. Da qui, il giornalista Nye Davis ha intrapreso un lungo viaggio che lo ha condotto fino al World Ducati Week a Misano.

Da li, la Multistrada V4 Rally ha ripreso la strada giungendo in Polonia, proseguendo poi per la penisola iberica da Barcellona a Valencia, poi Siviglia, Lisbona e Madrid.

Il progetto si è concluso in Italia, dove cinque appassionati si sono alternati in un tragitto che li ha visti scendere lungo la dorsale tirrenica, arrivando in Sicilia per poi risalire fino a Borgo Panigale, concludendo questa indimenticabile esperienza presso la storica sede Ducati.

La Multistrada V4 Rally ha percorso un totale di 67.925 km, pari a una volta e mezzo il valore della circonferenza terrestre, superando l'obiettivo originario. Durante il controllo di gioco valvole, previsto dopo i primi 60.000 km, la moto non ha presentato segni di usura e nessun intervento di regolazione si è reso necessario. La moto protagonista di questo viaggio è ora esposta all'ingresso del museo Ducati.



