Aperto il prebooking online di Moto Guzzi V7 Sport

Con una nuova stagione motociclistica al via e la primavera quasi alle porte, arriva anche il prebooking online porte della stagione motociclistica, arriva anche il prebooking online della nuova Moto Guzzi V7 Sport, ovvero la versione più avanzata del celebre modello della casa di Mandello del Lario.

A caratterizzare il nuovo modello è la ciclistica evoluta, immediatamente riconoscibile per la nuova forcella e il doppio disco freno anteriore, dotata di un avanzato pacchetto di controlli elettronici di supporto alla guida. La V7 Sport si è inserita nel rinnovamento della gamma V7 per il 2025 ed è la più dinamica e tecnologica V7 di sempre.

Rispetto alla precedente unità motore, la potenza massima cresce, passando da 65 CV a 6800 giri/min agli attuali 67,3 CV a 6900 giri/min, ma l'incremento più significativo si ha sul fronte della coppia, che passa dai 73 Nm a 5000 giri/min a 79 Nm a 4400 giri/min, di cui il 95% è già disponibile a soli 3500 giri/min.

Moto Guzzi V7 Sport è proposta al prezzo di 10.999 euro e sarà dai concessionari dell'aquila dal mese di aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA