KTM punta al nuovo rilancio al motto di 'Orange Blood'

Dopo le incertezze industriali degli ultimi mesi, KTM ha illuminato di luci arancione il cielo invernale di Mattighofen per segnalare un programma che punta ad un futuro luminoso per il marchio. I vertici dell'azienda hanno infatti assicurato che la casa austriaca "continuerà a brillare e guardano con fiducia a nuovi traguardi e nuovi successi da raggiungere".

Dopo mesi di incertezze e difficoltà, il 25 febbraio 2025 ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo nella lunga storia della casa di Mattighofen, che ha fatto sapere di voler aprire a un nuovo corso e garantire maggiore trasparenza e un legame più profondo con l'industria motociclistica e i suoi appassionati.

Per questo motivo l'azienda ha lanciato la campagna 'Orange blood', per cambiare il proprio approccio verso l'esterno.

'Orange Blood' è infatti il nuovo portale ufficiale online per ascoltare e interagire con la community di KTM, chiamata a connettersi per condividere la passione comune e contribuire a far nascere nuove iniziative.

La piattaforma è un hub globale, con eventi organizzati da motociclisti per motociclisti dove i più attivi avranno l'opportunità di interagire direttamente a stretto contatto con KTM. Attraverso il portale, KTM supporterà la community nell'organizzazione di ride-out globali.

"Siamo ancora qui - ha dichiarato Gottfried Neumeister, Ceo di KTM AG - e i nostri motori sono pronti a girare. Non vediamo l'ora di sentire quelli dei nostri clienti fare altrettanto.

Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo imparato la lezione e ora vogliamo dimostrare che il marchio KTM è all'altezza delle aspettative".



