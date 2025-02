MotoGP: Thailandia, l'Aprilia nelle mani di Bezzecchi

Priva del convalescente Jorge Martin, l'Aprilia arriva in Thailandia - sede della prima gara MotoGP nel 2025 - chiedendo a Marco Bezzecchi di confermare il feeling mostrato con la RS-GP25 nelle prove invernali, in attesa che lo spagnolo campione del mondo possa iniziare la difesa del titolo.

Quello del riminese é un "bilancio positivo sia dei test a Sepang sia a Buriram. Sono contento del lavoro svolto e del mio adattamento, che è andato piuttosto bene".

"Sono soddisfatto perché abbiamo sviluppato tante cose e preso decisioni importanti su tutto il pacchetto - spiega il pilota - Buriram è una pista che mi piace molto, mi sono sempre divertito e mi sono trovato bene. Anche l'atmosfera è fantastica con tanti tifosi. Non vedo l'ora d'iniziare questa nuova avventura e di tornare a gareggiare. Un grande in bocca al lupo anche per Jorge, sperando possa tornare il prima possibile".

Sul circuito thailandese Bezzecchi ha chiuso i test pre-stagionali in terza posizione nella classifica combinata al termine dei due giorni.



