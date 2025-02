Motodays Roma 2025, il polo della moto tra innovazioni e cultura

Brivido, creatività, innovazione: sarà il leit-motiv di Motodays 2025, in programma alla Fiera di Roma dal 7 al 9 marzo. L'evento è stato presentato oggi nell'aula consiliare di Palazzo Valentini, sede della provincia di Roma, con il preciso obiettivo di promuovere la cultura delle due ruote non solo in ottica di mobilità urbana e di profilo racing, ma anche di cultura dell'innovazione alla luce delle più recenti novità.

Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo e Moda di Roma Capitale, ha sottolineato come il crescente interesse attorno alla motocicletta possa rappresentare anche un aiuto alla strategia turistica della Città Eterna: del resto la Giunta capitolina ha anche istituito la settimana del motorismo storico, iniziativa pilota, che riguarderà anche tutte le motociclette storiche.

In tal senso la senatrice Erika Stefani, coordinatrice dell'intergruppo parlamentare nato per appoggiare la mobilità motociclistica (con rappresentanti di tutti i gruppi politici), ha osservato come la moto riassuma già in se stessa un valore di libertà e possa costituire anche un veicolo per allargare gli orizzonti turistici e agonistici dei giovani che si avvicinano a questo affascinante mondo che Motodays, come ha detto Fabio Casasoli amministratore della Fiera di Roma, intende ampliare sempre di più.

Con la collaborazione di molte realtà: alla conferenza stampa c'erano rappresentanti del Moto Club Polizia di Stato, dell'Africa Eco Race (importante gara off road), dl 1000 Curve, del Giubileo dei Motociclisti, di E Motion Arena (moto elettriche) di Adler Entertainement e infine del club che promuove la moto tra le donne (sempre maggiore il pubblico femminile interessato) Motociclista Sostantivo Femminile che conta già circa 3.000 iscritte. Tutte realtà che presenteranno dal vivo i propri programmi a Motodays anche con prove dinamiche e pratiche di guida.



