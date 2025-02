Nuovo Piaggio Liberty si rinnova tra stile e tecnologia

E' tempo di novità per Piaggio Liberty che si presenta nella sua ultima versione, all'insegna delle significative migliorie sul fronte dello stile e della tecnologia. Presentato in anteprima a EICMA 2024, il nuovo Piaggio Liberty arriva ora sul mercato con prezzi a partire da 2.599 euro.

con prezzi inalterati rispetto alla precedente generazione, il nuovo Liberty si propone sempre come strumento utile ad affrontare la mobilità quotidiana, anche per chi è alla prima esperienza su due ruote motorizzate, grazie soprattutto alla versione 50 cc.

Pensato per essere leggero, maneggevole, facile da guidare ed elegante nel suo stile, il nuovo Piaggio Liberty debutta ora con uno stile inedito e con un ricco allestimento tecnologico che comprende l'ampio display digitale a colori da 5,5", il nuovo faro a LED a sviluppo orizzontale e un manubrio dalla forma studiata per aumentare ulteriormente la facilità e il comfort di guida.

Il nuovo Liberty è disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150, con moderne motorizzazioni 4T facili nell'utilizzo e di grande economicità di esercizio, così come in due diversi allestimenti, ovvero Liberty e Liberty S, quest'ultimo caratterizzato da finiture più grintose e sportive.

Piaggio Liberty è offerto in due colori: Bianco Luna e Nero Abisso, mentre Piaggio Liberty S (Sport) presenta una scelta di quattro colorazioni, come Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Piaggio Liberty 50 è proposto al prezzo di 2.599 euro, Liberty 125 a 2.999 euro e Liberty 150 a 3.099 Euro.

Insieme alla nuova generazione di Piaggio Liberty arriva anche una nuova gamma di accessori completamente rinnovata. Tra questi anche il nuovo bauletto da 31 litri, che beneficia del nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido che non richiede l'installazione di alcun kit accessorio.

Completo di cover in tinta veicolo il bauletto è proposto a 168 euro.

