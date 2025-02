Ducati incontra le 4 ruote con Porsche & Ducati Experience

Le due ruote in contrano le quattro, con il ritorno dell'appuntamento di Porsche & Ducati Experience, il format ideato da Ducati e Porsche Italia per condividere con gli appassionati una giornata all'insegna delle emozioni. L'evento, dopo l'edizione 2024, tornerà in scena il 28 e il 29 giugno al Porsche Experience Center Franciacorta.

Protagoniste sul circuito della struttura, saranno da una parte la gamma Ducati tranne la Panigale e dall'altra tre vetture della casa automobilistica tedesca.Tutti i veicoli saranno a disposizione dei partecipanti che potranno confrontarsi con le curve del Porsche Experience Center Franciacorta, con suoi cinque differenti tracciati, dalla velocità, alla bassa aderenza, passando per l'offroad.

Il corso è pensato per chiunque, dai principianti ai piloti più esperti e se mezza giornata sarà dedicata agli esercizi con le moto, la seconda parte invece sarà riservata alle auto, così da poter apprendere al meglio tutti i segreti della guida sicura di entrambi i mondi.

I partecipanti impareranno come tenere la giusta posizione sia in sella che al volante, come utilizzare lo sguardo nella maniera corretta, come sfruttare al massimo la potenza frenante di entrambi i mezzi e come gestire situazioni di emergenza in modo sicuro e consapevole.

La didattica relativa alla guida in moto è stata progettata e sviluppata per tutte le tipologie di motociclisti, da chi desidera migliorare il proprio livello di guida, a tutti coloro che desiderano testare le dotazioni tecnologiche della gamma Ducati.

L'abbigliamento tecnico necessario per effettuare il corso è costituito da casco integrale, giacca e pantalone in pelle o cordura, dotati di protezione spalle, gomiti e ginocchia, paraschiena, guanti e stivali.

L'appuntamento è fissato per il 28 e il 29 giugno e le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni sul corso, il programma e le iscrizioni è possibile visitare la sezione DRE Academy del sito Ducati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA