Brembo fornirà impianti frenanti a tutta la griglia MotoGP

Brembo fornirà nel 2025 i propri sistemi frenanti personalizzati a tutti i 22 piloti del ventiquattresimo campionato di MotoGP. Gli 11 team si affidano alle "performance, affidabilità e sicurezza dei componenti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie", spiega una nota.

Durante la stagione, Brembo offrirà soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di gara. Non soltanto freni, ma anche frizioni, cerchi e sospensioni: il lato ruota della maggior parte dei team di MotoGP presenti in griglia sarà fornito con componenti prodotte da aziende del gruppo Brembo. Nel dettaglio: Ohlins, recentemente acquisita da Brembo, fornirà le sospensioni a 9 team su 11; Ap Racing fornirà la più recente tecnologia di frizioni in carbonio a 5 team su 11; Marchesini equipaggerà 9 team su 11 con cerchi in magnesio forgiato.

Nel 2025 Brembo celebra 50 anni di presenza nel Motorsport.

L'azienda bergamasca, inoltre, è Braking Inspiration Partner della MotoGP dal 2023 e, come lo scorso anno, sarà Title Sponsor del Gp d'Italia al Mugello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA