Scooter Yamaha Euro5+ alla conquista di città e dintorni

Gli scooter Yamaha omologati secondo ultima normativa Euro 5 + sono già pronti ad affrontare la mobilità urbana e le gite fuori porta. Pensati per essere adatti a ogni tipo di spostamento, urbano ed extraurbano, gli scooter della casa giapponese adeguati alle nuove normative, sono disponibili nelle concessionarie.

L'introduzione del nuovo Codice della Strada, che rende autostrade e tangenziali accessibili anche ai veicoli 125cc, anche per i maggiorenni che hanno solo la patente B, amplia poi le opportunità di impiego delle due ruote. I clienti che entreranno nelle Concessionarie Yamaha potranno scoprire da vicino il nuovo NMAX 125, XMAX 300 e l'agile RAYZR, per chi cerca versatilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo ad un peso 'leggero'.

Yamaha propone condizioni per facilitare gli utenti ad abbracciare la mobilità su due ruote, come il TAN a 2,99% per tutta la gamma Urban Mobility (RAYZR e TRICITY) e NMAX 125.

Ci sono anche altre soluzioni per chi sceglie uno scooter Yamaha, da costruire insieme al concessionario, in base alle proprie esigenze. Per esempio, RAYZR può essere acquistato senza anticipo, con un finanziamento di 36 mesi e una rata mensile di 49 euro, con maxi-rata finale e valore finale garantito. Per NMAX 125 si può approfittare di un finanziamento con un anticipo di soli 50 euro seguito da 36 rate mensili di 69 euro.

