Honda punta sulla CRF 450 RX Rally per le competizioni

Honda Racing Corporation ha annuncia che avvierà la fornitura di un kit di parti speciali per moto da rally dedicato alla partecipazione a competizioni internazionali, compreso il Dakar Rally. Il kit sarà fornito da HRC e RedMoto, l'azienda italiana specializzata nella distribuzione della gamma specialistica Honda per il fuoristrada. Assemblata da RedMoto, la moto sarà venduta con la denominazione CRF 450 RX Rally.

Nel dettaglio, HRC fornirà il kit di parti speciali a RedMoto che si occuperà di allestire e vendere il veicolo completo con omologazione europea. HRC, dal canto suo, valuterà anche opportunità di partnership con potenziali team rally per offrire supporto ai piloti che intendono schierarsi al via di tali competizioni con la CRF 450 RX Rally.

Il prototipo della CRF 450 RX Rally ha debuttato al Rally del Marocco 2024 con Romain Dumontier, mentre altri piloti si sono schierati al via della Dakar 2025 portando all'arrivo tutte le moto strettamente di serie con risultati soddisfacenti.

Per il primo anno di produzione e vendita gli esemplari commercializzati saranno limitati a 50 unità e solo previa prenotazione. La CRF 450 RX Rally ripoterà l'omologazione europea.



