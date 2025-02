Valentino Rossi spegne 46 candeline, 46 come il suo numero simbolo

Quarantasei anni non sono una ricorrenza particolare, ma lo diventa se sei Valentino Rossi, il più famoso n.46 delle motociclismo e non solo. Tra i tanti omaggi al Dottore sui social, c'è anche quello della sua squadra del cuore l'Inter. Sul profilo ufficiale del club, è stata pubblicata una foto del 1999 in cui il pluricampione del mondo, allora 20enne e in visita ad Appiano Gentile, compare al fianco di Ronaldo il Fenomeno mentre mostra una maglia nerazzurra donatagli fuoriclasse brasiliano, il tutto accompagnato da un messaggio di auguri per il compleanno.

Sul sito ufficiale della MotoGp, per celebrare il campione viene riproposta l'intera serie in nove puntate di uno speciale che anni fa gli era stato dedicato.



