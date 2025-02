Dsquared e Ducati insieme per una capsule collection

Dsquared2 collabora con Ducati realizzando una capsule collection in edizione limitata per celebrare il lancio della nuova moto Ducati XDiavel V4.

La collezione ideata da Dean e Dan Caten, che sarà disponibile dall'autunno, combina il design di Dsquared2 con elementi motociclistici, unendo i valori di Ducati con la visione contemporanea del brand di moda. "La nostra collaborazione con Ducati per il lancio della nuova XDiavel V4 è incentrata - spiegano i due designers - sul far rivivere la potente energia e l'espressione audace del mondo motociclistico.

Abbiamo voluto accostare velocità ad un design eccezionale per creare uno stile dinamico e raffinato, dove estetica e prestazioni si fondono in ogni dettaglio".

"Il nuovo XDiavel V4 - aggiunge Claudio Domenicali, ceo Ducati - è in assoluto il modello più audace di tutta la gamma Ducati. Una moto dotata di una straordinaria personalità, l'ideale per chi ama distinguersi. La capsule collection realizzata in partnership con Dsquared2 è perfettamente in linea con il carattere di questa moto e riesce a trasmettere fin dal primo sguardo i valori comuni alle due Aziende, stile, spinta per l'innovazione e ricerca continua dell'eccellenza".



