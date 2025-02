Al via da Cagliari il calendario dell'Honda Live Tour

Prende il via da Cagliari il viaggio degli Honda Live Tour. Da domenica 16 a venerdì 21 febbraio, infatti, saranno il molo Darsena ed il parcheggio ACI di Piazza Deffenu a ospitare il villaggio Honda, con esposizione statica dei motori fuoribordo e delle novità 2025 per le due ruote, come la nuova CB1000 Hornet e il nuovo X-ADV.

Saranno i titolari e i responsabili vendite delle dell'intera rete delle concessionarie ufficiali Honda a provare le novità durante le sessioni della Local Convention di cinque giorni a loro riservata. Dal pomeriggio di sabato 22 febbraio a domenica pomeriggio 23 febbraio sarà la volta dei clienti, grazie ad una speciale tappa del programma Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda Motostore di Viale Marconi 173.

Gli appassionati motociclisti, in questo caso, avranno ancora più scelta, perché oltre a Hornet 1000 e X-ADV saranno disponibili per le prove su strada anche le Africa Twin, sia standard che Adventure Sports, con il tecnologico cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), oltre alla CB650R E-clutch, punta di diamante della famiglia Neo Sports Cafè.

La tappa Honda Live Tour di Cagliari inaugura la stagione 2025, che proseguirà fino ad ottobre, con un fitto calendario visualizzabile nella sezione 'eventi' del sito honda.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA