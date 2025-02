XDiavel V4 è la nuova sport cruiser con ricetta Ducati

Si chiama XDiavel V4 ed è la sport cruiser secondo Ducati. La casa di Borgo Panigale ha svelato con un inedito episodio della sua Ducati World Première 2025 la nuova arrivata nella famiglia, la cui anima riesce ora ad unire le prestazioni del potente motore V4 di derivazione MotoGP, alla posizione di guida da cruiser. Il risultato è una reinterpretazione ancora più muscolare dei concetti già introdotti dalla prima XDiavel 1260.

Il cuore della XDiavel V4 è rappresentato dal motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, che gli permette prestazioni da riferimento per la categoria. I suoi 168 CV e i 12,8 kgm di coppia, promettono infatti di unire la linearità ai bassi regimi a una coppia vigorosa su tutto l'arco dell'erogazione, il tutto, senza rinunciare alla maneggevolezza.

Sul fronte del design, l'XDiavel V4 è pensata per rendere i contrasti parte stessa del progetto, con una linea da sport cruiser, bassa e slanciata, con forme audaci ispirate alle supercar, per un contrasto con l'immagine di potenza e tecnologia trasmessa della meccanica e orgogliosamente sottolineata dallo scarico a quattro uscite in bella vista.

Non sono da meno le colorazioni cangianti Black Lava e Burning Red, create specificamente per XDiavel V4 e che creano riflessi quando investite dalla luce. La firma dei gruppi ottici anteriore e posteriore, oltre agli indicatori di direzione dinamici integrati nei fianchetti e full-LED, contribuiscono a caratterizzare l'estetica dell'XDiavel V4.

Da vera cruiser che si rispetti, il forcellone monobraccio in alluminio lascia libero alla vista il cerchio posteriore che calza l'imponente pneumatico da 240/45. Le cinque razze a stella dei cerchi, con superfici lavorate di macchina, rafforzano poi il richiamo alle muscle car americane.

Il pilota ha il pieno controllo della moto in ogni situazione grazie al comfort di una sella bassa (a 770 mm da terra) e di un manubrio arretrato e abbassato rispetto all'XDiavel 1260 per facilitare l'utilizzo soprattutto in manovra.

Per chi preferisce una posizione di guida che gli consenta di sfruttare ancora meglio le doti dinamiche dell'XDiavel V4, è però possibile spostare le pedane in posizione più arretrata grazie all'apposito kit offerto dal catalogo Ducati. Se equipaggiata con il codino accessorio, invece, la nuova XDIavel V4 può diventare anche una monoposto.

Gli appassionati che desiderassero valorizzare le capacità turistiche del proprio XDiavel V4, troveranno anche tante possibilità nel catalogo Ducati Performance, a cominciare dalle valigie semirigide da 48 litri totali per cui la moto è già predisposta, dotate di cover verniciate in tinta carrozzeria.

Queste devono essere montate assieme allo schienalino per il passeggero, con faro supplementare e maniglie laterali integrate, permettendo così comodi viaggi, anche in coppia. Il comfort può migliorare ulteriormente adottando i plexi accessori, proposti nella versione Touring, più protettiva, o nella più grintosa Sport.

XDiavel V4 arriverà nelle concessionarie a maggio 2025.





