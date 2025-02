Ducati con Arte Fiera all'insegna di tecnologia e cultura

Il dialogo di Ducati con il mondo dell'arte passa attraverso 'Bologna Art Week 2025' e alla rinnovata partnership con Arte Fiera, con la partecipazione alla mostra 'Dall'origine al destino' curata da Fondazione Golinelli.

La casa motociclistica bolognese è stata protagonista della fiera d'arte moderna e contemporanea sostenendo nuovamente 'Percorso', l'itinerario che collega una selezione delle gallerie nella Main Section di Arte Fiera secondo un tema comune, che per quest'anno è 'Comunità: non io, ma noi'.

Il sostegno a 'Percorso' si è concretizzato nell'assegnazione del Premio Officina Arte Ducati all'opera 'There is so much we can learn from the sun', dell'artista italiana Marinella Senatore. Il collage su carta di Senatore è risultato l'opera più convincente secondo i criteri della giuria composta da Andrea Bruciati, storico dell'arte e direttore di Villa Adriana e Villa D'Este di Tivoli, Valentina Rossi, storica dell'arte e curatrice, e Stefano Tarabusi, Design Manager di Ducati.

L'opera entrerà ora a far parte della collezione di Borgo Panigale, sostenuta da Fondazione Ducati. La Fondazione attraverso il suo coinvolgimento con Arte Fiera avvalora il suo ruolo di ente impegnato in progetti di carattere culturale, educativo e sociale.

"La nostra mission aziendale - ha dichiarato Patrizia Cianetti, marketing & communications director Ducati Motor Holding - è arricchire la vita delle persone con esperienze memorabili create intorno a moto che sono una combinazione magica di tecnologia e bellezza. Il design, inteso come arte applicata alle forme delle moto, è un filo diretto che ci collega al mondo dell'arte attraverso la capacità di generare emozione".

Nelle stesse giornate di Arte Fiera, Ducati ha avuto un ruolo anche in un'altra iniziativa dal forte impatto culturale, con la partecipazione alla mostra 'Dall'origine al destino', curata da Fondazione Golinelli e in programma fino al 30 giugno 2025 al Centro Arti e Scienze Golinelli di Bologna.

La casa di Borgo Panigale, in questo caso, si è inserita all'interno di un percorso espositivo di ricerca fra arte, scienza e tecnologia, dove il filo conduttore è rappresentato dalla velocità dell'evoluzione della tecnica. In questo contesto Ducati espone una Panigale V4 S e la sua base meccanica, tra innovazione tecnologica e dialogo con opere di alcuni dei nomi più importanti dell'arte italiana e internazionale del Novecento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA