Aperte le iscrizioni ai trofei Yamaha R3 e R7 Cup

Si avvicina l'inizio della nuova stagione dei trofei monomarca Yamaha R3 e R7 Cup e per i trofei ufficiali della casa dei tre diapason sono state aperte le iscrizioni. Le competizioni ufficiali del brand giapponese sono pensate per i piloti di tutti i livelli, che desiderano mettersi alla prova su tracciati professionali.

Per partecipare ai trofei Yamaha R3 CUP e R7 Cup, le iscrizioni ai trofei sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi in griglia, oppure entro la settimana che precede il primo round a calendario.

Durante le gare, i piloti potranno contare su un'organizzazione professionale, per vivere un weekend di gara ai massimi livelli. Per ogni trofeo ci saranno in palio importanti premi di campionato e, per i partecipanti che si distingueranno per i risultati sportivi, l'opportunità di accedere alla superfinale europea, per mettersi in mostra a livello internazionale.

"Per Yamaha - ha commentato Andrea Colombi, country manager Yamaha Motor Europe, Filiale Italia - i trofei R3 Cup e R7 Cup rappresentano un elemento fondamentale della nostra strategia a supporto dei giovani talenti. I trofei monomarca si caratterizzano per accessibilità, serietà nel rispetto delle regole, in un ambiente altamente professionale e qualificato, dove i piloti fanno la differenza attraverso talento e passione".

