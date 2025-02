Aprilia Racing e BS Battery insieme per MotoGP 2025 e 2026

Confermata la partnership tecnica tra Aprilia Racing e BS Battery, che saranno al lavoro insieme anche per la stagione MotoGP 2025 e 2026. Dopo aver ricoperto il ruolo di Official Equipment Manufacturer per le moto Aprilia dal 2020, BS Battery è diventata sponsor ufficiale del Team Aprilia Racing negli anni successivi.

La collaborazione proseguirà anche nel 2025 e 2026, per accompagnare in pista le RS-GP25 e i nuovi piloti, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, con i quali il Team Aprilia Racing si prepara a una stagione ambiziosa. La rinnovata collaborazione con BS Battery conferma l'impegno di entrambe le realtà verso l'innovazione, la tecnologia e la competitività ai più alti livelli.

"Siamo felici - ha commentato Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing - di avere al nostro fianco un partner come BS Battery.

Una collaborazione che nasce da valori comuni d'innovazione e tecnologia all'avanguardia e che speriamo possa dimostrare tutto il suo valore sui circuiti di tutto il mondo. Vedere realtà importanti che scelgono di supportare il nostro impegno ci riempie di orgoglio".

BS Battery, fondata in Francia nel 2008, è un'azienda familiare che sviluppa oltre 400 soluzioni di batterie per applicazioni powersport. Con una presenza globale in più di 80 Paesi, BS Battery è cresciuta rapidamente, diventando uno dei principali produttori di batterie powersport, ed è riconosciuta per l'innovazione e l'affidabilità.



