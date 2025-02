MV Agusta torna a ballare da sola e si separa da KTM

MV Agusta ha confermato che Art of Mobility S.A., società controllata dalla famiglia Sardarov, riprenderà il pieno controllo del Gruppo MV Agusta, segnando ufficialmente la separazione da KTM. La decisione nasce per affrontare la situazione finanziaria recentemente emersa in PIERER Mobility AG, che avrebbe potuto influenzare le operazioni del marchio di Schiranna.

Un nuovo accordo strategico garantisce che MV Agusta rimanga completamente estranea al processo di ristrutturazione finanziaria in corso di KTM, permettendo all'azienda di proseguire il proprio percorso di crescita positivo.

Negli ultimi 18 mesi, in particolare, MV Agusta ha rafforzato la propria stabilità finanziaria con un team di gestione completamente rinnovato. Nel 2024, l'azienda ha venduto 4.000 motociclette, raggiungendo un tasso di crescita annuale del 116% rispetto al 2023, con il totale delle vendite dell'anno scorso già eguagliato a luglio.

Il 2024 ha inoltre segnato l'anno migliore di sempre per le vendite di ricambi, con una disponibilità del 99% per i modelli prodotti fino a sette anni fa. Con questa operazione, l'azienda punta anche a tutelare la propria rete di fornitori e concessionari, proteggendoli da eventuali turbolenze finanziarie e mantenendoli al riparo dagli effetti della ristrutturazione di KTM.

La rete di vendita globale di MV Agusta, con tutti i 219 punti vendita attivi, inclusi 41 centri di assistenza, continueranno le loro operazioni normalmente, con il numero totale che si prevede raggiungerà i 270 entro la fine dell'anno.

Inoltre, 20 importatori extraeuropei fanno già parte della rete di distribuzione.

Varese continuerà ad essere il fulcro centrale di tutte le attività chiave, tra cui lo sviluppo dei prodotti, la produzione, le vendite, il marketing e i servizi post-vendita.

"Questo - ha commentato Timur Sardarov, Ceo di Art of Mobility S.A. - è un momento di orgoglio per tutti noi di MV Agusta.

Riprendere il pieno controllo dell'azienda significa che ora siamo più forti e concentrati che mai nel garantire l'eccellenza".

"Negli ultimi due anni - ha commentato ancora Sardarov - l'azienda ha rafforzato significativamente i propri processi, sistemi e forza lavoro. Questi cambiamenti strutturali sono alla base degli straordinari risultati ottenuti nel 2024 e continueranno a guidare il nostro successo negli anni a venire".

