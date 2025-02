KTM punta sulle piccole 390 Adventure X e R

Novità in casa KTM, che dopo il lancio delle nuove Enduro R e SMC R nelle versioni 125 e 390, ha svelato anche la KTM 390 Adventure. Disponibile in due versioni denominate R e X, è il modello di accesso alla famiglia travel della casa motociclistica e si rinnova nell'estetica, nella ciclistica e nel motore.

"Con le nuove KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R - hanno commentato da KTM - siamo certi di regalare una guida emozionante a tutti gli appassionati di viaggio, su ogni tipo di terreno". I modelli sono equipaggiati con l'ultima versione del motore LC4c che fornisce una potenza fluida e gestibile.

La 390 Adventure R è stata pensata per essere leggera, agile e con spiccate capacità offroad. Caratterizzata da design e colorazioni ispirate alla dominatrice della Dakar KTM 450 Rally, è dotata di sospensioni WP a lunga escursione, ruote da 21"/18" per affrontare i percorsi più duri e un pacchetto di ausili elettronici alla guida. La KTM 390 Adventure X, a colpo d'occhio, si differenzia dalla sorella Adventure R per le plastiche arancioni con grafiche dedicate e per i cerchi in lega da 19"/17". È sviluppata per dare il meglio di sé su strada e in fuoristrada leggero ed è dedicata ai motociclisti che vogliono entrare nel mondo Adventure di KTM.

Entrambe le moto sono spinte dal monocilindrico LC4c, dove c sta per compatto, che ha debuttato con la KTM 390 Duke 2024.

