MotoGp: ecco Yamaha 2025, Quartararo 'parte grande progetto'

Nel Mondiale 2025 la Yamaha vuol tornare a dire la sua nella MotoGp e per farlo metterà in pista due team, il 'Monster Energy Yamaha', guidato da Maio Meregalli con in sella alle M1 Fabio Quartararo e Álex Rins, e il 'Prima Pramac Yamaha', con i piloti Jack Miller e Miguel Oliveira, che avrà lo status di factory.

I due team, con i rispettivi responsabili e i piloti sono stati presentati insieme in un grande evento a Kuala Lumpur, proprio per sottolineare il rinnovato impegno della casa di Iwata, che ha anche aggiornato la struttura organizzativa. L'ad di Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, ha sottolineato che "l'obiettivo è chiaro: Yamaha vuole tornare in cima, e il nostro impegno per farlo in MotoGp passa schierando due team che lavoreranno a stretto contatto. Non avevamo solo bisogno di un secondo team, ma del 'miglior team, il Pramac Racingm che non è un team satellite ma un partner il cui contributo è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi comuni.

Alla presentazione della nuova M1, con le relative livree, si è espresso tra gli altri Fabio Quartararo, alla quinta stagione consecutiva alla Yamaha e che domani potrà già testare la nuova moto. "Questa volta tutto è ancora più emozionante perché la Yamaha sta per iniziare un grande progetto insieme a Pramac. So che tutti sono super ansiosi di iniziare a lavorare insieme ai test pre-stagionali, e questo a sua volta mi rende ancora più motivato - ha detto l'ex campione del mondo MotoGp -. Penso di essere più in forma di sempre e non vedo l'ora di iniziare i test pre-stagionali"



